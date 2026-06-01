Exposition Voyage RN151 Châteauneuf-Val-de-Bargis

Châteauneuf-Val-de-Bargis

Exposition Voyage

RN151 Halle de Chateauneuf Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

12 artistes de l’Association Art exposent à la halle, du 27 juin au 5 juillet. Peinture, gravure, photo, dessin, collage, installation, sculpture… Vernissage le 26 juin à 18h30, avec un intermède musical par Alain Mignon.

Vous pourrez également participer à un atelier d’écriture avec Claude Brevot, le 26 juin de 16h à 18h, sur inscription. .

RN151 Halle de Chateauneuf Châteauneuf-Val-de-Bargis 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 09 26 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Voyage

L’événement Exposition Voyage Châteauneuf-Val-de-Bargis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Bourgogne Coeur de Loire