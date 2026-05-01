Exposition Voyage en monochromie Fleurs et paysages bretons Place Olivier Guichard Assérac
Exposition Voyage en monochromie Fleurs et paysages bretons Place Olivier Guichard Assérac lundi 18 mai 2026.
Assérac
Exposition Voyage en monochromie Fleurs et paysages bretons
Place Olivier Guichard Maison des Arts Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 13:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Voyage en monochromie tableaux, gravures, affiches
Depuis son atelier à Nivillac, Ayako aime peindre les paysages de Bretagne. Elle s’appuie sur sa culture japonaise pour peindre en monochrome les paysages marins.
La technique de peindre à l’encre, le sumi-e, est vraiment adaptée pour représenter la singularité de nos paysages et la force des éléments, précise Ayako. J’ai commencé commencé par peindre ainsi la côte sauvage de Quiberon. Je suis ravie de présenter à Assérac, ma première exposition thématique consacrée à la diversité de mes tableaux monochromes Fleurs et Paysages . .
Place Olivier Guichard Maison des Arts Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00
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L’événement Exposition Voyage en monochromie Fleurs et paysages bretons Assérac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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