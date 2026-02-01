Heure du conte Bibliothèque Le Pré aux Livres Assérac

Heure du conte

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-20 2026-06-10

La bibliothèque propose l’Heure du Conte, un moment de lecture, un conte, pour les enfants de 6 à 11 ans. .

Bibliothèque Le Pré aux Livres 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 72 86 bibliotheque@asserac.fr

