Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe
Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe mardi 2 juin 2026.
Soligny-la-Trappe
Exposition Voyages intérieurs
Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-02
Exposition des peintures de Anne-Maria Petit.
Visible aux horaires suivants
– du lundi au samedi 10h30-12h 14h45-17h45
– dimanche 11h45-13h 14h45-18h30 .
Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie
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English : Exposition Voyages intérieurs
L’événement Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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