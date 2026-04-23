Soligny-la-Trappe

Exposition Voyages intérieurs

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-02

Exposition des peintures de Anne-Maria Petit.

Visible aux horaires suivants

– du lundi au samedi 10h30-12h 14h45-17h45

– dimanche 11h45-13h 14h45-18h30 .

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie

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English : Exposition Voyages intérieurs

L’événement Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE