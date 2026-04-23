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Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe

Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe mardi 2 juin 2026.

Adresse : Abbaye de la Trappe

Ville : 61380 Soligny-la-Trappe

Département : Orne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Soligny-la-Trappe

Exposition Voyages intérieurs

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-02

Exposition des peintures de Anne-Maria Petit.

Visible aux horaires suivants
– du lundi au samedi 10h30-12h 14h45-17h45
– dimanche 11h45-13h 14h45-18h30   .

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie  

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English : Exposition Voyages intérieurs

L’événement Exposition Voyages intérieurs Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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