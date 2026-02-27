Fête communale Soligny-la-Trappe
Fête communale Soligny-la-Trappe samedi 8 août 2026.
Fête communale
Le bourg Soligny-la-Trappe Orne
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-10
2026-08-08
Fête communale organisée par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe.
Au programme
– Samedi 8 août
Feu d’artifice
– Dimanche 9 août
Vide-greniers
– Lundi 10 août
Concours de pétanque ouvert à tous .
Le bourg Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie comitedesfetessoligny@gmail.com
English : Fête communale
