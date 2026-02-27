Fête communale Soligny-la-Trappe

samedi 8 août 2026.

Fête communale

Le bourg Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-08

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe.
Au programme

– Samedi 8 août
Feu d’artifice

– Dimanche 9 août
Vide-greniers

– Lundi 10 août
Concours de pétanque ouvert à tous   .

Le bourg Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie   comitedesfetessoligny@gmail.com

English : Fête communale

