Fête communale Soligny-la-Trappe

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe.

Au programme

– Samedi 8 août

Feu d’artifice

– Dimanche 9 août

Vide-greniers

– Lundi 10 août

Concours de pétanque ouvert à tous .

Le bourg Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie

