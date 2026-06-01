Fête de la Musique Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe
Fête de la Musique Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe samedi 20 juin 2026.
Soligny-la-Trappe
Fête de la Musique Soligny-la-Trappe
Parking de la salle Michel Jousse Soligny-la-Trappe Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec le groupe Rubik’s.
Petite restauration et buvette sur place.
Tombola (2 € le ticket), tirage à la fin du concert. A gagner airpods, bon Cormier d’une valeur de 20 € et 2 formules complètes pour la fête communale.
Organisé par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe. Entrée libre. .
Parking de la salle Michel Jousse Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie +33 7 45 06 93 79 comitedesfetessoligny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique Soligny-la-Trappe
L’événement Fête de la Musique Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
À voir aussi à Soligny-la-Trappe (Orne)
- Fête communale Soligny-la-Trappe 8 août 2026