Fête de la Musique Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe samedi 20 juin 2026.

Soligny-la-Trappe

Fête de la Musique Soligny-la-Trappe

Parking de la salle Michel Jousse Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec le groupe Rubik’s.

Petite restauration et buvette sur place.

Tombola (2 € le ticket), tirage à la fin du concert. A gagner airpods, bon Cormier d’une valeur de 20 € et 2 formules complètes pour la fête communale.

Organisé par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe. Entrée libre. .

Parking de la salle Michel Jousse Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie +33 7 45 06 93 79 comitedesfetessoligny@gmail.com

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English : Fête de la Musique Soligny-la-Trappe

L’événement Fête de la Musique Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE