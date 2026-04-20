Lorentzen

Exposition Vues du ciel

90 rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-05-26 2026-07-01 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-26 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-23 2026-08-24

Kris Le Jeune vous propose une immersion dans vos propres émotions, une réflexion sur une réappropriation de la lenteur de l’imaginaire. Ici, le nuage vous est livré dans son plus simple apparat. Le travail d’Estelle Wasbauer se distingue par une volonté de figer l’éphémère, elle nous invite à découvrir la beauté du ciel tel qu’il se présente à nous, dans sa diversité et ses imprévus. 0 .

90 rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

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L’événement Exposition Vues du ciel Lorentzen a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue