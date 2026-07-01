AGENDA · Plouvien
Exposition WABI SABI Plouvien
mercredi 15 juillet 2026 · Plouvien
Informations pratiques
Plouvien
Exposition WABI SABI
Chapelle de Saint- Jean- Balanant Plouvien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Passerelle entre la Bretagne et le Japon. Exposition par Josse MOYSAN.
Ouverte tous les jours, sauf mardi. .
Chapelle de Saint- Jean- Balanant Plouvien 29860 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Exposition WABI SABI Plouvien a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS
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