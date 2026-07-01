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AGENDA · Plouvien

Exposition WABI SABI Plouvien

mercredi 15 juillet 2026 · Plouvien

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Chapelle de Saint- Jean- Balanant
Ville
29860 Plouvien
Département
Finistère
Tarif

Plouvien

Exposition WABI SABI

Chapelle de Saint- Jean- Balanant Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Passerelle entre la Bretagne et le Japon. Exposition par Josse MOYSAN.
Ouverte tous les jours, sauf mardi.   .

Chapelle de Saint- Jean- Balanant Plouvien 29860 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Exposition WABI SABI Plouvien a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS

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