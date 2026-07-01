Informations pratiques

Plouvien

Exposition WABI SABI

Chapelle de Saint- Jean- Balanant Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Passerelle entre la Bretagne et le Japon. Exposition par Josse MOYSAN.

Ouverte tous les jours, sauf mardi. .

Chapelle de Saint- Jean- Balanant Plouvien 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Exposition WABI SABI Plouvien a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS