Exposition William Forsythe Centre-Pompidou Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition William Forsythe

Centre-Pompidou Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-11-02 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Chorégraphe avant-gardiste formé à la danse classique, Forsythe bouleverse depuis plusieurs décennies les codes du ballet, réinventant sans relâche l’écriture même du mouvement. Le déploiement du corps dans l’espace devient pour lui la matière première d’une recherche où la notion de déséquilibre défie sans cesse la pesanteur. Additive Inverse, pièce créée en 2007, plonge le Studio du Centre-Pompidou Metz dans un épais brouillard au centre duquel émergent des cercles lumineux. Leur présence ne tient qu’au déplacement précautionneux des visiteurs, la densité de leur occupation de l’espace influant subtilement sur le dessin des cercles entrelacés.Tout public

14 .

Centre-Pompidou Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

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English :

An avant-garde choreographer trained in classical dance, Forsythe has been overturning the codes of ballet for several decades, relentlessly reinventing the very writing of movement. For him, the deployment of the body in space has become the raw material for a search in which the notion of imbalance constantly challenges gravity. Additive Inverse, created in 2007, plunges the Studio du Centre-Pompidou Metz into a thick fog, from the center of which luminous circles emerge. Their presence depends solely on the cautious movement of visitors, the density of their occupation of the space subtly influencing the pattern of intertwined circles.

L’événement Exposition William Forsythe Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ