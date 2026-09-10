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Exposition William Forsythe Centre-Pompidou Metz Metz

mercredi 30 septembre 2026 · Centre-Pompidou Metz · Metz

Exposition William Forsythe Centre-Pompidou Metz Metz

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre-Pompidou Metz
Adresse
1 Parvis des Droits de l'Homme
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
14 Tarif de base plein tarif

Metz

Exposition William Forsythe

Centre-Pompidou Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-11-02 18:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Chorégraphe avant-gardiste formé à la danse classique, Forsythe bouleverse depuis plusieurs décennies les codes du ballet, réinventant sans relâche l’écriture même du mouvement. Le déploiement du corps dans l’espace devient pour lui la matière première d’une recherche où la notion de déséquilibre défie sans cesse la pesanteur. Additive Inverse, pièce créée en 2007, plonge le Studio du Centre-Pompidou Metz dans un épais brouillard au centre duquel émergent des cercles lumineux. Leur présence ne tient qu’au déplacement précautionneux des visiteurs, la densité de leur occupation de l’espace influant subtilement sur le dessin des cercles entrelacés.Tout public
14  .

Centre-Pompidou Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39 

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English :

An avant-garde choreographer trained in classical dance, Forsythe has been overturning the codes of ballet for several decades, relentlessly reinventing the very writing of movement. For him, the deployment of the body in space has become the raw material for a search in which the notion of imbalance constantly challenges gravity. Additive Inverse, created in 2007, plunges the Studio du Centre-Pompidou Metz into a thick fog, from the center of which luminous circles emerge. Their presence depends solely on the cautious movement of visitors, the density of their occupation of the space subtly influencing the pattern of intertwined circles.

L’événement Exposition William Forsythe Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ

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