Aulon

Exposition Women Doing, Weird Things

Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de la la peintre, musicienne et chanteuse Audrey Danet, pour une exposition de peintures, dessins et sculptures.

Les femmes, souvent au nombre de trois, se détachent de paysages intérieurs pour s’atteler à d’étranges activités. Elles font du cerceau, lisent, soulèvent un lampadaire, se costument ou parlent aux hérons. Les œuvres d’Audrey Danet réunies à la Maison Bertrone composent ainsi un théâtre de récits suspendus.

Vernissage samedi 04 juillet 2026 à 18:00, à la Maison Bertrone (57 quartier Carrère, 65240 Aulon).

Commissariat Fanny Van Opstal & Louise Nicolas de Lamballerie

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Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 45 99 13

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English :

Exhibition by painter, musician, and singer Audrey Danet, featuring paintings, drawings, and sculptures.

The women—often in groups of three—stand out against interior backdrops as they engage in strange activities. They hula-hoop, read, lift a streetlamp, dress up, or talk to herons. Audrey Danet’s works, brought together at Maison Bertrone, thus create a theater of suspended narratives.

Opening reception: Saturday, July 4, 2026, at 6:00 p.m., at Maison Bertrone (57 Quartier Carrère, 65240 Aulon).

Curated by: Fanny Van Opstal & Louise Nicolas de Lamballerie

L’événement Exposition Women Doing, Weird Things Aulon a été mis à jour le 2026-06-25 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65