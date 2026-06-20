Exposition Wrac’h sens dessus dessous Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau

Plouguerneau

Exposition Wrac’h sens dessus dessous

Lieu-dit Saint-Cava Ile Wrac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-11

Venez nombreux découvrir l’univers de deux artistes résidents du Phare cet été Julie El Mir & Franck Daouben.

Julie el Mir

Avec le dessin, il s’agit d’abord de toucher la feuille, de prendre contact. Le toucher joint, relie, ressent, il établit une relation sensible. Un geste simple et chargé de sens.

Puissance de l’océan, météo capricieuse, le va-et-vient des vagues, la masse d’eau qui se soulève et s’abaisse et l’ampleur envahissante de cet environnement. Tout autour du phare, une houle graphique et mouvante, une ondulation diffuse des tracés que Julie El Mir tente de transposer sur le papier. Une manière supplémentaire de rendre visible, de rejouer, de faire vaciller et de figer le réel et les figures qui l’habitent dans des instants incertains par une prise de contact à travers le dessin et ses géographies cachées.

Le dessin est pour elle l’espace de tous les possibles grâce à la représentation graphique, à la fois le lieu de représentation du réel et celui de perception imaginaire.

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges et désormais professeure agrégée en Arts Plastiques, Julie El Mir développe sa pratique artistique personnelle en parallèle de son métier d’enseignante.

Sa démarche artistique est intrinsèquement liée à la figure de la voyageuse-migratrice , elle se nourrit de déplacements, d’espaces traversés et de rencontres en chemin. Son travail ne naît pas de l’immobilité, mais du déplacement physique c’est dans la traversée de territoires aux identités fortes que son dessin puise sa matière narrative.

Franck Daouben

Cette exposition présentée sur l’Île Wrac’h invite le visiteur à plonger dans les eaux qui entourent l’îlot. Chaque photographie témoigne de la beauté fragile de cet écosystème et de la

diversité du vivant qui peuple nos côtes.

Au-delà de leur dimension esthétique, ces images sont une invitation à porter un regard nouveau sur le patrimoine naturel marin qui nous entoure. Elles rappellent que, sous la surface, existe un monde fascinant dont la préservation est l’affaire de tous.

Entre art, découverte et sensibilisation, Franck Daouben nous offre une immersion poétique au cœur des paysages sous-marins de Bretagne.

Passionné de mer depuis toujours, Franck Daouben explore les fonds marins de la côte nord-finistérienne avec patience et émerveillement. À travers son objectif, il révèle un univers souvent invisible aux regards terrestres forêts de laminaires, jeux de lumière, rencontres avec la faune marine et paysages sous-marins d’une richesse insoupçonnée.

L’Île Wrac’h est accessible à pied depuis la plage de Saint-Cava, 3 heures avant et 3 heures après la marée basse. .

Lieu-dit Saint-Cava Ile Wrac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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L’événement Exposition Wrac’h sens dessus dessous Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DES ABERS