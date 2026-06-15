Masevaux-Niederbruck

Exposition Xavière de Ferrette et l’Abbaye de Masevaux

2 Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

200 ans après son décès en exil à Freibourg Im Breisgau, Xavière de Ferrette, dernière abbesse de l’abbaye de Masevaux, revient dans la vallée de la Doller au travers d’une exposition proposée par la Société d’Histoire. Vous y découvrirez sa vie, ses réformes et l’héritage qu’elle a laissé, ainsi que divers documents sur cette ancienne abbaye de dames nobles.

200 ans après son décès en exil à Freibourg Im Breisgau, Xavière de Ferrette, dernière abbesse de l’abbaye de Masevaux, revient dans la vallée de la Doller au travers d’une exposition proposée par la Société d’Histoire. Vous y découvrirez sa vie, ses réformes et l’héritage qu’elle a laissé, ainsi que divers documents sur cette ancienne abbaye de dames nobles. 0 .

2 Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 contacts@masevauxhistoire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

200 years after her death in exile in Freiburg im Breisgau, Xavière de Ferrette, the last abbess of Masevaux Abbey, returns to the Doller Valley through an exhibition organized by the Historical Society. There you will discover her life, her reforms, and the legacy she left behind, as well as various documents about this former abbey of noblewomen.

L’événement Exposition Xavière de Ferrette et l’Abbaye de Masevaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach