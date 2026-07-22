Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Soirée repas / spectacle

14 Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Vivez une soirée repas-spectacle placée sous le signe de la magie avec Jeb Hammer. Une heure de close-up, avec des tours de magie réalisés au plus près des convives pendant le repas. Un spectacle mêlant magie, mentalisme et humour. Le menu comprend un kassler fumé accompagné de salade de pommes de terre, puis une coupe glacée vanille-spéculoos en dessert. Sur réservation par téléphone.

Vivez une soirée repas-spectacle placée sous le signe de la magie avec Jeb Hammer. Une heure de close-up, avec des tours de magie réalisés au plus près des convives pendant le repas. Un spectacle mêlant magie, mentalisme et humour. Le menu comprend un kassler fumé accompagné de salade de pommes de terre, puis une coupe glacée vanille-spéculoos en dessert. Sur réservation par téléphone. .

14 Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94

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English :

Enjoy a dinner-and-show evening filled with magic with Jeb Hammer. An hour of close-up magic, with tricks performed right in front of guests during the meal. A show combining magic, mentalism, and humor. The menu features smoked Kassler served with potato salad, followed by a vanilla-speculoos ice cream sundae for dessert. Reservations required by phone.

L’événement Soirée repas / spectacle Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach