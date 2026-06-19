Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Rendez-vous du jeu

14 Rue du stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Venez passer un moment ludique autour des nouveaux et anciens jeux de société avec un professionnel du jeu jeux de cartes, d’ambiance, de plateau, de construction de paysage… Tout public familles, enfants ou entres adultes. Des legos et jeux de construction pour les plus jeunes seront à disposition.

Venez passer un moment ludique autour des nouveaux et anciens jeux de société avec un professionnel du jeu jeux de cartes, d’ambiance, de plateau, de construction de paysage…

Tout public familles, enfants ou entres adultes. Des legos et jeux de construction pour les plus jeunes seront à disposition. .

14 Rue du stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94 info@masevaux-camping.com

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English :

Come enjoy some fun with new and classic board games led by a gaming expert: card games, party games, board games, landscape-building games, and more. Open to everyone: families, children, and adults. Legos and building blocks will be available for younger children.

L’événement Rendez-vous du jeu Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach