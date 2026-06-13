Passage du Tour de France Masevaux-Niederbruck
Passage du Tour de France Masevaux-Niederbruck samedi 18 juillet 2026.
Masevaux-Niederbruck
Passage du Tour de France
Fossé des Flagellants Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez encourager les coureurs du Tour de France. Plusieurs animations prévues, écran géant pour suivre le Tour, buvette et petite restauration sur place.
Venez encourager les coureurs du Tour de France. Plusieurs animations prévues, écran géant pour suivre le Tour, buvette et petite restauration sur place. .
Fossé des Flagellants Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
Come cheer on the Tour de France riders. There will be plenty of activities, a big screen to watch the Tour, and refreshments and light snacks available on site.
L’événement Passage du Tour de France Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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