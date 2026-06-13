Masevaux-Niederbruck

Passage du Tour de France

Fossé des Flagellants Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez encourager les coureurs du Tour de France. Plusieurs animations prévues, écran géant pour suivre le Tour, buvette et petite restauration sur place.

Venez encourager les coureurs du Tour de France. Plusieurs animations prévues, écran géant pour suivre le Tour, buvette et petite restauration sur place. .

Fossé des Flagellants Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come cheer on the Tour de France riders. There will be plenty of activities, a big screen to watch the Tour, and refreshments and light snacks available on site.

L’événement Passage du Tour de France Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach