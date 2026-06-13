Concert de Rino Lombardi Masevaux-Niederbruck
Concert de Rino Lombardi Masevaux-Niederbruck samedi 18 juillet 2026.
Masevaux-Niederbruck
Concert de Rino Lombardi
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Pour finir la journée en beauté, place à la fête ! Rino Lombardi viendra clôturer cet événement dédié au Tour de France avec un show en musique et en chansons ! Buvette et petite restauration sur place.
Pour finir la journée en beauté, place à la fête ! Rino Lombardi viendra clôturer cet événement dédié au Tour de France avec un show en musique et en chansons ! Buvette et petite restauration sur place. 0 .
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
To end the day on a high note, let’s get the party started! Rino Lombardi will wrap up this Tour de France-themed event with a show featuring music and songs! Refreshments and light snacks will be available on site.
L’événement Concert de Rino Lombardi Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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