Exposition Xénomophes & soirée astronomie à la Galerie des Curiosités Larraincy Galerie des Curiosités Larraincy Puchay

Informations pratiques

Puchay

Exposition Xénomophes & soirée astronomie à la Galerie des Curiosités Larraincy

Galerie des Curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée de détente, dans un cadre convivial et au charme indéniable, c’est ce qui vous attend à la Galerie des Curiosités Larraincy.

Un programme inédit vous y attend avec la découverte de l’exposition Xénomorphes à partir de 18h30.

Poursuivez ce moment convivial, à vivre en famille ou entre amis, en compagnie de Florian Guillard, formateur certifié en astronomie.

À partir de 19h30, des activités, des découvertes, des quiz et une observation du ciel si la météo le permet, dans un cadre ludique et familial.

Animation adaptée à partir de 8 ans.

Aucun billet ne pourra être échangé ou remboursé, sauf en cas de force majeur qui occasionnerait une annulation de la part de l’office de tourisme. .

Galerie des Curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Exposition Xénomophes & soirée astronomie à la Galerie des Curiosités Larraincy

L’événement Exposition Xénomophes & soirée astronomie à la Galerie des Curiosités Larraincy Puchay a été mis à jour le 2026-08-13 par Vexin Normand Tourisme