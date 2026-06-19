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Exposition Yakari Médiathèque Mansle-les-Fontaines

Exposition Yakari Médiathèque Mansle-les-Fontaines mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque
Adresse
21 Rue Grange du Chapitre
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Tarif

Mansle-les-Fontaines

Exposition Yakari

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-07
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-07-07

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Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58 

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English :

L’événement Exposition Yakari Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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