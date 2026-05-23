Expositions à Fréteval Fréteval
Expositions à Fréteval Fréteval mardi 16 juin 2026.
Fréteval
Expositions à Fréteval
Place Pierre Genevée Fréteval Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-07-01 2026-08-18
Expositions à Fréteval. .
Place Pierre Genevée Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 35 01 otihv@cchv41.fr
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English :
The Perche & Haut Vendômois community wants to raise awareness of animal protection among its residents.
L’événement Expositions à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois