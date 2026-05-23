Fréteval

Expositions à Fréteval

Place Pierre Genevée Fréteval Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-07-01 2026-08-18

Expositions à Fréteval. .

Place Pierre Genevée Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 35 01 otihv@cchv41.fr

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English :

The Perche & Haut Vendômois community wants to raise awareness of animal protection among its residents.

L’événement Expositions à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois