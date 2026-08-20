Expositions à la médiathèque de Brienon sur Armançon: L’ Esprit des lumières, se libérer/Captifs/ Plan de la ville en 1780, Médiathèque de Brienon-sur-Armançon, Brienon-sur-Armançon

Informations pratiques

Expositions à la médiathèque de Brienon sur Armançon: L’ Esprit des lumières, se libérer/Captifs/ Plan de la ville en 1780 19 et 20 septembre Médiathèque de Brienon-sur-Armançon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les expositions de la médiathèque de Brienon-sur-Armançon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez découvrir Brienon au XVIIIe siècle à travers un plan de la ville de 1780.

Des livres du fonds ancien seront présentés afin d’illustrer les expositions « Esprit des Lumières : se libérer » qui évoquera notamment l’émancipation des femmes, et « Captifs ».

Médiathèque de Brienon-sur-Armançon 1 route de Joigny, 89210 Brienon-sur-Armançon Brienon-sur-Armançon 89210 Brienon-sur-Armançon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386620430 médiathèque M-Edmée Leclercq accès handicapé prévu

Des livres du fonds ancien sont présentés pour illustrer l’exposition à 4 centres d’intérêts: Captifs-Des femmes s’émancipent/Brienon au XVIIIè et le siècle des livres dans la collection patrimoniale

© Bruno pour SHCB