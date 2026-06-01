Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Le Bourg Pleuven
Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Le Bourg Pleuven lundi 29 juin 2026.
Pleuven
Expositions art et peinture chaumière de Pleuven
Le Bourg Chaumière Pleuven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-29
Renouvellement des expositions chaque semaine
Expositions Art et Peinture été 2026
Les horaires peuvent varier selon les artistes.
DU 29/06 AU 05/07 ROLAND SELLIN
Sculptures, tableaux et poèmes
DU 06/07 AU 12/07 DOMINIQUE REDON-LAVAIRE
Objets de décoration et d’arts
DU 13/07 AU 19/07 MARILOU PERRIAT SANGUINET
Paysages, portraits
DU 20/07 AU 26/07 LE GOAREGUER HERVÉ & NATHALIE PLASTRE
L’ordre et le désordre
Les mondes inexplorés imaginaires, extraordinaires
DU 27/07 AU 02/08 MARIE DOMINIQUE LOUSSOUARN
Abstrait
DU 03/08 AU 09/08 FRÉDÉRIC PAYEN
Peintures à l’huile, aquarelles,
modelages en terre cuite et des céramiques
DU 10/08 AU 23/08 ANDREE MORVAN & NICOLE CERRUTI CORBIN
Paysages marins et personnages
Nature, paysages, fleurs et bords de mer
DU 24/08 AU 30/08 OLIVIER L’HOSTIS
Paysages marins, fleurs .
Le Bourg Chaumière Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50
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English :
L’événement Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Pleuven (Finistère)
- Les Jeudis du Parc Pleuven 2 juillet 2026