Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Le Bourg Pleuven lundi 29 juin 2026.

Pleuven

Expositions art et peinture chaumière de Pleuven

Le Bourg Chaumière Pleuven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-29

Renouvellement des expositions chaque semaine

Expositions Art et Peinture été 2026

Les horaires peuvent varier selon les artistes.

DU 29/06 AU 05/07 ROLAND SELLIN

Sculptures, tableaux et poèmes

DU 06/07 AU 12/07 DOMINIQUE REDON-LAVAIRE

Objets de décoration et d’arts

DU 13/07 AU 19/07 MARILOU PERRIAT SANGUINET

Paysages, portraits

DU 20/07 AU 26/07 LE GOAREGUER HERVÉ & NATHALIE PLASTRE

L’ordre et le désordre

Les mondes inexplorés imaginaires, extraordinaires

DU 27/07 AU 02/08 MARIE DOMINIQUE LOUSSOUARN

Abstrait

DU 03/08 AU 09/08 FRÉDÉRIC PAYEN

Peintures à l’huile, aquarelles,

modelages en terre cuite et des céramiques

DU 10/08 AU 23/08 ANDREE MORVAN & NICOLE CERRUTI CORBIN

Paysages marins et personnages

Nature, paysages, fleurs et bords de mer

DU 24/08 AU 30/08 OLIVIER L’HOSTIS

Paysages marins, fleurs .

Le Bourg Chaumière Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50

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English :

L’événement Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN