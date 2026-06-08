Pleuven

Les Jeudis du Parc

Dans le parc à côté de la mairie Pleuven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Tous les jeudis soir, un concert gratuit dans le parc de la mairie de Pleuven.

Petite restauration sur place dès 19h

Au programme de ces jeudis

02/07 soirée soul funky avec The Jynx

09/07 soirée reggae avec Stella Sistara

16/07 soirée rock rétro avec Djothekid & the kids

23/07 soirée irlandaise avec Grumpy O’Sheep

30/07 soirée rock marin avec Les saumons fumés

06/08 Gypsy Tipsy (1ère partie) puis Noon soirée bretonne moderne

13/08 Soirée soul blues rock avec Ray Time

20/08 soirée latino avec Bacano

27/08 Soirée anniversaire

Gwen et Koulmig (1ère partie) puis Dremmwel .

Dans le parc à côté de la mairie Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50

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English :

L’événement Les Jeudis du Parc Pleuven a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN