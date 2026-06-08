Les Jeudis du Parc Pleuven
Les Jeudis du Parc Pleuven jeudi 2 juillet 2026.
Pleuven
Les Jeudis du Parc
Dans le parc à côté de la mairie Pleuven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Tous les jeudis soir, un concert gratuit dans le parc de la mairie de Pleuven.
Petite restauration sur place dès 19h
Au programme de ces jeudis
02/07 soirée soul funky avec The Jynx
09/07 soirée reggae avec Stella Sistara
16/07 soirée rock rétro avec Djothekid & the kids
23/07 soirée irlandaise avec Grumpy O’Sheep
30/07 soirée rock marin avec Les saumons fumés
06/08 Gypsy Tipsy (1ère partie) puis Noon soirée bretonne moderne
13/08 Soirée soul blues rock avec Ray Time
20/08 soirée latino avec Bacano
27/08 Soirée anniversaire
Gwen et Koulmig (1ère partie) puis Dremmwel .
Dans le parc à côté de la mairie Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Jeudis du Parc Pleuven a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN