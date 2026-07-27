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AGENDA · Saint-Martin-le-Colonel

Expositions Autour du Parc naturel régional du Vercors, Territoire en Mouvement(s) La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors Saint-Martin-le-Colonel

mardi 1 septembre 2026 · La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors · Saint-Martin-le-Colonel

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors
Adresse
7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors
Ville
26190 Saint-Martin-le-Colonel
Département
Drôme
Tarif

Saint-Martin-le-Colonel

Expositions Autour du Parc naturel régional du Vercors, Territoire en Mouvement(s)

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Saint-Martin-le-Colonel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-01

Traverse / L’équi/ibriste / La nuit est belle / L’horizon pour s’étendre 4 expositions distinctes proposées par le Parc naturel régional du Vercors, créées grâce à des artistes et acteurs partenaires. S’arrêter de courir pour tracer de nouveaux chemin
  .

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Saint-Martin-le-Colonel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83  michelfontainemaisoncelle@gmail.com

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English :

Traverse / L’Équi/ibriste / The Night Is Beautiful / The Horizon to Explore: 4 distinct exhibitions presented by the Vercors Regional Nature Park, created in collaboration with partner artists and organizations. Stop rushing to blaze new trails

L’événement Expositions Autour du Parc naturel régional du Vercors, Territoire en Mouvement(s) Saint-Martin-le-Colonel a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme