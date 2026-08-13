Informations pratiques

Chaptelat

Expositions Canines Nationales

Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-29

Venez découvrir une exposition canine à Chaptelat et partager un moment convivial autour de nos amis à quatre pattes.

Cette exposition sera l’occasion de découvrir différentes races de chiens, d’admirer leur beauté et leur diversité, et de profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis.

Un rendez-vous ouvert à tous les passionnés de chiens et aux curieux souhaitant découvrir cet univers. .

Place de l’Abbé Rousseau Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 17 05 schv2@wanadoo.fr

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English : Expositions Canines Nationales

L’événement Expositions Canines Nationales Chaptelat a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole