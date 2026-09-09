Expositions d’automne : Présences en suspens, Château de Seix, Seix

Informations pratiques

Expositions d’automne : Présences en suspens 19 et 20 septembre Château de Seix Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château de Seix : un voyage au cœur du patrimoine pyrénéen

Inscrit aux Monuments Historiques, le château de Seix date de la fin du XVe siècle. Remanié aux XVIIIe et XIXe siècles, il appartient aujourd’hui à la Communauté de communes Couserans-Pyrénées.

Poussez ses portes et partez à la découverte de l’histoire et des patrimoines des Pyrénées centrales ! Le château est à la fois un lieu de découverte du patrimoine du Couserans et un espace dédié aux expositions d’arts visuels.

Lors de votre visite libre, explorez les 4 étages du château et laissez-vous surprendre par des univers très différents :

Au rez-de-chaussée , plongez dans ** l’histoire de Seix et de son château : son évolution, ses habitants et les grandes étapes de son histoire.

Au 1er étage , partez à la découverte du patrimoine du Couserans : son histoire, ses liens étroits avec l’Espagne voisine et les usages d’autrefois. Grâce à la maquette multimédia, vous pourrez même assister à la formation des montagnes ou prendre les commandes d’un hélicoptère virtue l pour survoler les Pyrénées !

Au 2e étage, place à la création contemporaine avec les expositions d’arts visuels. Au printemps, la photographie contemporaine est à l’honneur, notamment à travers des résidences de création et d’expérimentation accueillant des photographes. En été et à l’automne, le château ouvre ses espaces aux arts plastiques : peinture, gravure…

À découvrir pendant les Journées du patrimoine :

Les petites huiles sur bois de Swan Scalabre

Les toiles de Denis Puech

Au 3e étage, découvrez un autre habitant emblématique des Pyrénées : le bouquetin ! En tant que Maison du Parc naturel régional, le château présente l’histoire de sa réintroduction dans les Pyrénées et les enjeux liés à sa préservation.

Et pendant les Journées du patrimoine…

Envie d’en savoir plus sur le château et son histoire ?

Rendez-vous dans la cour du château à 11h30, 15h30 ou 17h pour une présentation de l’histoire de Seix et de son château en plein air.

Une visite entre histoire, patrimoine, montagne et création contemporaine : bienvenue au château de Seix !

Château de Seix Montée du Château 09140 Seix Seix 09140 Ariège Occitanie 0762427025 https://chateaudeseix.fr https://www.facebook.com/chateau.deseix;https://www.instagram.com/chateaudeseix/ Le château de Seix est à la fois un lieu de découverte du patrimoine des Pyrénées centrales et un espace dédié aux expositions d’arts visuels. Le château est situé au cœur du village de Seix et est accessible à pied. Vous pouvez stationner votre véhicule sur la place du village, à environ 100 mètres du site. Des emplacements pour les bus y sont également disponibles.

Depuis la place, passez entre la mairie et l’église, puis empruntez la rue Pujole, en direction du col de la Core, sur une vingtaine de mètres. La montée du Château se trouve sur votre droite.

Seix se situe à environ 20 minutes de Saint-Girons, en direction de Seix-Oust et de la station de ski de Guzet-Neige, à 40 minutes de Foix par la D117, à 1h30 de Toulouse par l’autoroute A64, sortie n°19 en direction de Saint-Girons, et à 2h de l’Espagne par le Val d’Aran ou l’Andorre.

L’accès au château est difficile pour les personnes à mobilité réduite en raison de sa situation et de la présence de plusieurs escaliers.

Le château de Seix : un voyage au cœur du patrimoine pyrénéen

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