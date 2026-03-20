Expositions de l’artiste Tanguy Tolila Avenue de la Romane, 04280 Céreste-en-Luberon Céreste

Expositions de l’artiste Tanguy Tolila

Avenue de la Romane, 04280 Céreste-en-Luberon 100 Rue Gaston Imbert 04280 Céreste-en-Luberon Céreste Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-03

Une exposition hors les murs à Céreste, dans le Luberon, déploie l’oeuvre de Tanguy Tolila au sein de deux édifices chargés d’histoire. Dans la chapelle des Pénitents Blancs et dans la Maison Médiévale.

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Avenue de la Romane, 04280 Céreste-en-Luberon 100 Rue Gaston Imbert 04280 Céreste-en-Luberon Céreste 04280 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An off-site exhibition in Céreste, in the Luberon region, displays the work of Tanguy Tolila in two buildings steeped in history. In the chapelle des Pénitents Blancs and the Maison Médiévale.

L’événement Expositions de l’artiste Tanguy Tolila Céreste a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon