Expositions et visite des bunkers de Pignerolle, Domaine de Pignerolle, Saint-Barthélemy-d’Anjou

Informations pratiques

Expositions et visite des bunkers de Pignerolle 19 et 20 septembre Domaine de Pignerolle Maine-et-Loire

Entrée gratuite. En raison d’une forte affluence et des jauges de sécurité, un temps d’attente peut être à prévoir pour l’entrée dans l’Orangerie et dans les bunkers de Pignerolle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association du Mémorial des bunkers de Pignerolle propose :

Visite libre des bunkers de Pignerolle tout au long du week-end sans réservation au préalable.

Exposition dans l’Orangerie intitulée « La jeunesse en Résistance – Guy Môquet, une enfance fusillée ».

Exposition dans l’Orangerie intitulée « Communiquer c’est Résister ».

Présentation d’une visite virtuelle sur tablette numérique et tactile du bunker « amiral » en accès libre.

Présentation d’un film d’archives personnelles montrant la libération d’Angers et les angevines et les angevins dans la ferveur du 8 mai 1945 libéré à ANGERS !

Exposition de maquettes et dioramas de navires, de submersibles et de sous-marins ayant participé aux débarquements et aux divers combats sur les mers durant la seconde Guerre mondiale.

Exposition de maquettes et dioramas de navires et de bâtiments ayant fait les grandes heures de la Marine nationale. Cette exposition est labélisée par le Ministère des Armées dans le cadre des 400 ans de la Marine nationale. Le dimanche après-midi, présence d’un officier marinier supérieur de la Marine nationale pour la présentation des maquettes et de l’histoire/caractéristiques des navires ou bâtiments présentés.

Exposition de la Maison de l’Europe d’Angers/Maine-et-Loire sur la Chute du Mur de Berlin.

Domaine de Pignerolle route de beaufort 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association du Mémorial des bunkers de Pignerolle propose :

©Mémorial des bunkers de Pignerolle