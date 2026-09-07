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Expositions, Foyer rural, Lacrouzette, Lacrouzette

vendredi 18 septembre 2026 · Foyer rural, Lacrouzette · Lacrouzette

Expositions, Foyer rural, Lacrouzette, Lacrouzette

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Foyer rural, Lacrouzette
Adresse
foyer rural, Lacrouzette
Ville
81210 Lacrouzette
Département
Tarn
Tarif
Gratuit, entrée libre

Expositions 18 septembre – 16 octobre Foyer rural, Lacrouzette Tarn

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:30:00+02:00

Le CAUE et la Fédération des Architectes du Tarn, vous proposent ici quelques panneaux illustrant des projets réalisés sur votre territoire : maisons individuelles, bâtiments publics, matériaux employés localement ou projets présentant un pan de l’histoire architecturale locale.

Découvrez le programme complet des rencontres « Parlons Architecture »

Foyer rural, Lacrouzette foyer rural, Lacrouzette Lacrouzette 81210 Tarn Occitanie
Architecture de chez nous, d’hier et d’aujourd’hui, architecture de maisons individuelles et de bâtiments publics … Découvrez cette sélection de panneaux en itinérance sur les Hautes Terres d’Oc. exposition

@CAUE du Tarn

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