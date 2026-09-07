Expositions, Foyer rural, Lacrouzette, Lacrouzette

Informations pratiques

Expositions 18 septembre – 16 octobre Foyer rural, Lacrouzette Tarn

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:30:00+02:00

Le CAUE et la Fédération des Architectes du Tarn, vous proposent ici quelques panneaux illustrant des projets réalisés sur votre territoire : maisons individuelles, bâtiments publics, matériaux employés localement ou projets présentant un pan de l’histoire architecturale locale.

Découvrez le programme complet des rencontres « Parlons Architecture »

Foyer rural, Lacrouzette foyer rural, Lacrouzette Lacrouzette 81210 Tarn Occitanie

Architecture de chez nous, d’hier et d’aujourd’hui, architecture de maisons individuelles et de bâtiments publics … Découvrez cette sélection de panneaux en itinérance sur les Hautes Terres d’Oc. exposition

@CAUE du Tarn