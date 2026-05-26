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Expositions juin-juillet Les Arts du Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac

Expositions juin-juillet Les Arts du Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Les Arts du Savoir-Faire Médocain

Adresse : 24 rue de Verdun

Ville : 33340 Blaignan-Prignac

Département : Gironde

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Blaignan-Prignac

Expositions juin-juillet

Les Arts du Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-06-04

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Exposition de plusieurs artistes à Blaignan-Prignac.
Vernissage le 4 juin 18h   .

Les Arts du Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01  marc.picauville123@orange.fr

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English :

L’événement Expositions juin-juillet Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Médoc-Vignoble

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