Expositions juin-juillet Les Arts du Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac

Blaignan-Prignac

Expositions juin-juillet

Les Arts du Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-04

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Exposition de plusieurs artistes à Blaignan-Prignac.

Vernissage le 4 juin 18h .

Les Arts du Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr

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English :

L’événement Expositions juin-juillet Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Médoc-Vignoble