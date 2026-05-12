Soirée Viva Médoc au Château Chantelys Rue des Colombiers Blaignan-Prignac
Soirée Viva Médoc au Château Chantelys Rue des Colombiers Blaignan-Prignac vendredi 31 juillet 2026.
Blaignan-Prignac
Soirée Viva Médoc au Château Chantelys
Rue des Colombiers Château Chantelys Blaignan-Prignac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’association Viva Médoc organise une séries de soirées qui se dérouleront jusqu’en septembre, avec un seul mot d’ordre faîtes vivre nos châteaux !
Pour ce nouveau RV, direction le Château Chantelys à la rencontre de sa propriétaire !
Dégustation et restauration seront au programme, en présence d’autres viticulteurs.
Une saison de vins, rencontres et animations à ne pas manquer ! .
Rue des Colombiers Château Chantelys Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 02 12 92
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English : Soirée Viva Médoc au Château Chantelys
L’événement Soirée Viva Médoc au Château Chantelys Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble