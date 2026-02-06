Expositions libres d’artistes Jardin Armel Beaufils Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Expositions libres d’artistes

Jardin Armel Beaufils 47 Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le 14 juillet et le 15 août, venez librement exposer dans le Jardin Armel Beaufils (en face du Point d’Informations Tourisme).

Toute la journée, les artistes peuvent s’installer dans le jardin pour exposer, peindre ou vendre leurs œuvres. .

Jardin Armel Beaufils 47 Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

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English :

L’événement Expositions libres d’artistes Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme