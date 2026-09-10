Expositions – Palluel, Salle des fêtes de Palluel, Palluel

Informations pratiques

Expositions – Palluel 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Palluel Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Palluel vous propose trois expositions autour de thématiques variées.

« ENTRE TERRES & MARAIS »

Des chaumières d’hier u Palluel d’aujourd’hui. Redécouvrez l’histoire des Marais et des Maréqueux, la Tourbe, l’ail fumé, les premières heures de l’aviation, l’ancienne voie 66, les ouragans et tornades, proposée par Jean-Pierre BRÉMARD

« PALLUEL AU CŒUR DE LA NATURE »

Balade photographique entre deux vallées « La Scarpe et la Sensée », proposée par Léandra et Daniel RICHARD

« LES 4 SAISONS AU GRAND CLAIR »

Regard photographique sur les marais, proposé par Romin JALLEE

Salle des fêtes de Palluel 14 rue d’en Haut – Palluel Palluel 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Palluel vous propose trois expositions autour de thématiques variées.

© Marais du Grand Clair – Palluel – Denis Cordonnier