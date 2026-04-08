Orthez

Expositions photographiques L’émoi de la photo

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-05-01

14 expositions présentes sur différents espaces, en plein air ou en intérieur cour de l’Hôtel de la Lune (Ethiopie, berceau de la chrétienté orthodoxe @ Patrick LABARRERE), jardins de la maison Jeanne d’Albret ( Evenks, gardien des richesses de Yakoutie @ Natalya SAPRUNOVA), av Georges Moutet et Foirail (Février, mes Glaces du Léman@ Hervé Schmelzle), Blvd des Pommes (Portfolio © Lycéens première Molière), Jardin public Image Imatge (© Charlotte EL MOUSSAED et les enfants de l’école du centre), Hôtel de ville (Le garde-manger de TARAZONA © Pablo Leza ZALDIVAR), médiathèque (BE BOP DAYS @ Virginie SEILLER , Centre socioculturel (Travaux de l’atelier photo 2026), Office de tourisme (Portfolio; lycéens Terminale Molière), galerie éphémère (rencontres, expositions, atelier argentique), Espace Culturel Leclerc (LECTEURS @ Fabien CAPANETTO), Le Pixel (film Reporters et conférence). .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : Expositions photographiques L’émoi de la photo

L’événement Expositions photographiques L’émoi de la photo Orthez a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn