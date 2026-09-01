Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine Salle communale provisoire Clérieux
samedi 19 septembre 2026 · Salle communale provisoire · Clérieux
Informations pratiques
Clérieux
Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine
Salle communale provisoire 69D Rue de la vallée Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette double exposition vous fera découvrir le village de Clérieux à travers plus d’un siècle de cartes postales et de documents représentatifs de ses commerces, son artisanat, ses usines, son patrimoine et ses modes de vie.
.
Salle communale provisoire 69D Rue de la vallée Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 69 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine
This dual exhibition will introduce you to the village of Clérieux through more than a century of postcards and documents depicting its shops, crafts, factories, heritage, and way of life.
L’événement Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine Clérieux a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme