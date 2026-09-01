Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine Salle communale provisoire Clérieux

Informations pratiques

Clérieux

Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine

Salle communale provisoire 69D Rue de la vallée Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette double exposition vous fera découvrir le village de Clérieux à travers plus d’un siècle de cartes postales et de documents représentatifs de ses commerces, son artisanat, ses usines, son patrimoine et ses modes de vie.

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Salle communale provisoire 69D Rue de la vallée Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 69 53

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English : Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine

This dual exhibition will introduce you to the village of Clérieux through more than a century of postcards and documents depicting its shops, crafts, factories, heritage, and way of life.

L’événement Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine Clérieux a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme