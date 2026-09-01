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Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine Salle communale provisoire Clérieux

samedi 19 septembre 2026 · Salle communale provisoire · Clérieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle communale provisoire
Adresse
69D Rue de la vallée
Ville
26260 Clérieux
Département
Drôme
Tarif

Clérieux

Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine

Salle communale provisoire 69D Rue de la vallée Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Cette double exposition vous fera découvrir le village de Clérieux à travers plus d’un siècle de cartes postales et de documents représentatifs de ses commerces, son artisanat, ses usines, son patrimoine et ses modes de vie.
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Salle communale provisoire 69D Rue de la vallée Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 69 53 

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English : Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine

This dual exhibition will introduce you to the village of Clérieux through more than a century of postcards and documents depicting its shops, crafts, factories, heritage, and way of life.

L’événement Expositions Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents Panorama de la biodiversité Journées Européennes du Patrimoine Clérieux a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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