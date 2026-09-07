Informations pratiques

Expositions temporaires « Points 2 vue® : autour du clocher de Collioure » et « Cap fauve » 19 et 20 septembre Château royal Pyrénées-Orientales

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Expositions temporaires :

– « Points 2 vue® : autour du clocher de Collioure » qui propose un regard photographique sur l’emblématique silhouette du village

– « Cap fauve » où les peintures d’Aude Jonquères d’Oriola célèbrent les paysages et les couleurs de Collioure

– Outils de médiation à disposition : carnets Les Faciles à lire, le Patrimoine en images et le Patrimoine au bout des doigts

Château royal Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ledepartement66.fr/98-chateau-royal-de-collioure.htm Mentionné dès 672, le château royal de Collioure retrace dans ses murs sept siècles de travaux. Aux XIIIe et XIVe siècles, il abrite une résidence des rois de Majorque, royaume éphémère de la Méditerranée au Moyen Âge. Les souverains d’Espagne et à partir du XVIe siècle les rois de France, transformeront le palais d’été en citadelle. Venir en bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis.

Découvrez les expositions temporaires « Points de vue®, Autour du clocher de Collioure », qui propose un regard photographique sur l’emblématique silhouette du village, et « Cap fauve », où les les …

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