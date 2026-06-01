Expostion artistique Amou
Expostion artistique Amou samedi 20 juin 2026.
Amou
Expostion artistique
150 Rue Panecau Amou Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir l’exposition artistique des ateliers créatifs du Fapi des Luys, autour de la couture, peinture, etc.. à la grange autrement à Amou.
Gratuit. Ouvert à tous.
Venez découvrir l’exposition artistique des ateliers créatifs du Fapi des Luys, autour de la couture, peinture, etc.. à la grange autrement à Amou.
Gratuit. Ouvert à tous. .
150 Rue Panecau Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Expostion artistique
Come and discover the art exhibition of the Fapi des Luys creative workshops, based on sewing, painting, etc. at the barn autrement in Amou.
Free admission. Open to all.
L’événement Expostion artistique Amou a été mis à jour le 2026-06-04 par Landes Chalosse
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