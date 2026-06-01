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Expostion artistique Amou

Expostion artistique Amou

Expostion artistique Amou samedi 20 juin 2026.

Adresse : 150 Rue Panecau

Ville : 40330 Amou

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Amou

Expostion artistique

150 Rue Panecau Amou Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir l’exposition artistique des ateliers créatifs du Fapi des Luys, autour de la couture, peinture, etc.. à la grange autrement à Amou.
Gratuit. Ouvert à tous.
Venez découvrir l’exposition artistique des ateliers créatifs du Fapi des Luys, autour de la couture, peinture, etc.. à la grange autrement à Amou.
Gratuit. Ouvert à tous.   .

150 Rue Panecau Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Expostion artistique

Come and discover the art exhibition of the Fapi des Luys creative workshops, based on sewing, painting, etc. at the barn autrement in Amou.
Free admission. Open to all.

L’événement Expostion artistique Amou a été mis à jour le 2026-06-04 par Landes Chalosse

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