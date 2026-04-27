Expoxition immersive Ciboure mon amour Quai Maurice Ravel Ciboure
Expoxition immersive Ciboure mon amour Quai Maurice Ravel Ciboure jeudi 14 mai 2026.
Ciboure
Expoxition immersive Ciboure mon amour
Quai Maurice Ravel Atelier-galerie Madame Hubert Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Le duo d’artistes Madame Huber t présente , une exposition immersive dédiée à Ciboure, à son architecture, à sa lumière et à la mémoire sensible de ses habitants.
Installés quai Ravel, Pauline et Yann — qui forment le duo Madame Hubert — travaillent exclusivement à quatre mains, au feutre fin noir. Chaque œuvre est réalisée simultanément par les deux artistes, dans un dialogue permanent. Le trait devient alors langage commun, rythme partagé entre passion, patience et minutie. L’univers est réaliste et poétique. .
Quai Maurice Ravel Atelier-galerie Madame Hubert Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bonjour@madamehubert.com
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English :
L’événement Expoxition immersive Ciboure mon amour Ciboure a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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