Expression Livres Place Yan du Gouf Capbreton

Expression Livres

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs Expressions Livres ?

Partagez, rencontrez et découvrez les coups de cœur des adhérents de la médiathèque. A l’occasion des Nuits de la Lecture, rendez-vous ce mois-ci pour un temps convivial autour des villes et des campagnes. .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expression Livres

Why not join the Expressions Livres readers’ group?

L’événement Expression Livres Capbreton a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS