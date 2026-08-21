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Extra ! Lancement de saison anniversaires, Théâtre de la Paillette, Rennes

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de la Paillette · Rennes

Extra ! Lancement de saison anniversaires, Théâtre de la Paillette, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre de la Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Extra ! Lancement de saison anniversaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre de la Paillette Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre !
En octobre 2006, La Paillette se voit confier par la Ville un nouvel équipement, le Théâtre, qui accueille tous les ans 10 000 spectateurs et spectatrices, des centaines d’artistes et des milliers d’élèves.
Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites insolites, d’une exposition et des transats au soleil. Le collectif Imprévu·e·s rythmera l’après-midi avec une déambulation musicale et dansée : le bruit qui court.

Programme de 14H à 19H

  • Parcours musical et dansé « le bruit qui court » spécialement imaginé par le collectif Imprévu·e·s
  • Exposition « 20 saisons au Théâtre »
  • Écoute de podcasts
  • Défilé de costumes
  • Lectures de textes
  • Ateliers : tampons du Théâtre, dessin, maquillage…
  • En plein air – en autonomie : jeu de piste sur l’histoire du Domaine Saint-Cyr et visite du parc Saint-Cyr

Des 14h à 16h30 : visites guidées insolites en continu au Théâtre
Horaire à venir : visite guidée du Lavoir organisée par Destination Rennes (sur inscription)

Théâtre de la Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299598888 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@la-paillette.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/ »}]
La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre ! Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites …

Louise Pesselier

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