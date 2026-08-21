Extra ! Lancement de saison anniversaires, Théâtre de la Paillette, Rennes

Informations pratiques

Extra ! Lancement de saison anniversaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre de la Paillette Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre !

En octobre 2006, La Paillette se voit confier par la Ville un nouvel équipement, le Théâtre, qui accueille tous les ans 10 000 spectateurs et spectatrices, des centaines d’artistes et des milliers d’élèves.

Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites insolites, d’une exposition et des transats au soleil. Le collectif Imprévu·e·s rythmera l’après-midi avec une déambulation musicale et dansée : le bruit qui court.

Programme de 14H à 19H

Parcours musical et dansé « le bruit qui court » spécialement imaginé par le collectif Imprévu·e·s

Exposition « 20 saisons au Théâtre »

Écoute de podcasts

Défilé de costumes

Lectures de textes

Ateliers : tampons du Théâtre, dessin, maquillage…

En plein air – en autonomie : jeu de piste sur l’histoire du Domaine Saint-Cyr et visite du parc Saint-Cyr

Des 14h à 16h30 : visites guidées insolites en continu au Théâtre

Horaire à venir : visite guidée du Lavoir organisée par Destination Rennes (sur inscription)

Théâtre de la Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299598888 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@la-paillette.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/ »}]

La Paillette prend des airs de fête pour célébrer les 20 ans du Théâtre ! Pour l’occasion, le Théâtre vous ouvre ses portes : dès 14h, profitez gratuitement des ateliers, des animations, des visites …

Louise Pesselier