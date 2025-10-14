EXULT – Soraya Thomas / Cie Morphose OARA – MÉCA Bordeaux

EXULT – Soraya Thomas / Cie Morphose Jeudi 19 février 2026, 18h30 OARA – MÉCA Gironde

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

[ DANSE – SORTIE DE RÉSIDENCE ]

Soraya Thomas – Cie Morphose

À l’origine d’EXULT, il y a un documentaire du même titre, qui filme différentes personnes en mouvement afin d’encapsuler l’élan universel qui jaillit des corps. Cette démarche portée par Soraya Thomas s’inscrit dans sa recherche autour de la joie et l’insoumission, que la chorégraphe et danseuse poursuit ici avec une pièce pour 5 interprètes. Par un voyage sensoriel, elle nous transporte dans un espace-temps flou, où passé et présent se confondent. Là, entre répétitions et variations, fluidité et ruptures, retenue et explosion, les danseur·ses sondent diverses manifestations de l’élan pour en saisir une essence. Dans cette quête, les corps vibrent jusqu’à l’exultation, chargés de ce qui, communément, nous (é)meut malgré notre monde divisé

chorégraphie Soraya Thomas / interprétation Soraya Thomas, David Drouard, et 3 danseur·euses( noms à venir) / conception scénographique Pierre Nouvel / création musicale Jako Marron / costumes en cours / vidéaste Vincent Laborde/ régie son Cédric Nugier / Régie générale, lumière et vidéo en cours

– – – – – – – – – – –

jeu. 19 février – 18h30

60 min – à partir de 10 ans / gratuit sur réservation

lieu : OARA – MÉCA, Bordeaux

– – – – – – – – – – –

en partenariat avec l’OARA, office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

OARA – MÉCA Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Cédric DEMAISON