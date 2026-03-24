Fabrication de Comté à l’ancienne Fruitière 1900 Fruitière 1900 Thoiria

Fabrication de Comté à l’ancienne Fruitière 1900

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 08:30:00

fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Passionnés de Comté et défenseurs de ses méthodes de fabrication ancestrales, Paco et Amandine vous accueillent à la Fruitière 1900 pour vous les faire découvrir.

Dans un chaudron en cuivre à la seule force des mâchoires et des bras, vous pourrez observer au cours d’une matinée les méthodes traditionnelles de décaillage manuel, de soutirage à la toile et de la cuisson au feu de bois.

En septembre, visite avec fabrication du mercredi au samedi à 9h00.

Participation libre. .

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 98 81

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English : Fabrication de Comté à l’ancienne Fruitière 1900

L’événement Fabrication de Comté à l’ancienne Fruitière 1900 Thoiria a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE