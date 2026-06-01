Marché de producteurs et d’artisans Fruitière 1900 Thoiria
Marché de producteurs et d’artisans Fruitière 1900 Thoiria dimanche 28 juin 2026.
Thoiria
Marché de producteurs et d’artisans
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Marché de producteurs et d’artisans aux abords de la fruitière à Thoiria le dimanche 28 juin, de 10h à 17h.
Une vingtaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir le Jura sous toutes ses formes des plaisirs gourmands aux créations artisanales !
Restauration et buvette prévues pour passer un super moment ensemble. .
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 98 81
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English : Marché de producteurs et d’artisans
L’événement Marché de producteurs et d’artisans Thoiria a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE