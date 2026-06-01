Marché de producteurs et d’artisans Fruitière 1900 Thoiria dimanche 28 juin 2026.

Thoiria

Marché de producteurs et d’artisans

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Marché de producteurs et d’artisans aux abords de la fruitière à Thoiria le dimanche 28 juin, de 10h à 17h.

Une vingtaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir le Jura sous toutes ses formes des plaisirs gourmands aux créations artisanales !

Restauration et buvette prévues pour passer un super moment ensemble. .

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 98 81

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English : Marché de producteurs et d’artisans

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Thoiria a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE