Fabrication de godets en papier recyclé, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Fabrication de godets en papier recyclé Jeudi 12 mars, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-03-12T14:30:00+01:00 – 2026-03-12T16:30:00+01:00

Transformez du papier recyclé en petits godets prêts à accueillir vos semis. Un atelier créatif et zéro déchet pour donner une seconde vie au papier. Repartez avec votre petit pot… et un geste écologique à refaire chez vous ! Pensez à ramener un rouleau à patisserie et un torchon.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux C'est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l'on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d'un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus.

