Fabrication de jus de pommes, Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois, Velesmes-Échevanne

Informations pratiques

Fabrication de jus de pommes 19 et 20 septembre Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois Haute-Saône

Visite du musée au tarif unique de 6€. Pour chaque visite payante, il vous sera offert au choix, une boisson ou une gaufre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition, dégustation et visite du musée !

Au programme :

Exposition en extérieur de matériels traditionnels : broyeur, pressoirs et chariots liés à la fabrication du jus de pomme.

Fabrication artisanale de jus de pomme devant les visiteurs, avec dégustation et vente sur place.

Visite du musée à tarif préférentiel pour approfondir vos connaissances.

Buvette, restauration et gaufres cuites au feu de bois pour une pause gourmande.

Une journée conviviale pour petits et grands, entre patrimoine et saveurs locales !

Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois 15, Rue de l’Hermitage, 70100 VELESMES Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0680871804 https://www.conservatoiredumachinismeagricoledevelesmes.fr https://www.facebook.com/conservatoiremachinismeagricole Venez découvrir, une impressionnante collection de matériels retraçant la vie de nos campagnes au début du siècle dernier; mais également des véhicules automobiles, des motocyclettes, cyclomoteurs ainsi que bicyclettes et quelques véhicules militaires.

S’y trouvent également des reconstitutions d’ateliers, tels que maréchal ferrant, mécanicien, forgeron, bourrelier, laiterie et fromagerie.

Vous y découvrirez également une saboterie, un atelier de menuiserie et une collection de machines à coudre. Parking sur le site.

Accès PMR et WC

Bar à disposition

Exposition en extérieur de matériels tels que broyeur, pressoirs et chariot en rapport avec la fabrication du jus de pommes.

©Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois