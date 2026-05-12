Loché-sur-Indrois

Fabrication de liqueur artisanale

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-07-04

Créez votre propre liqueur forestière:

Une expérience immersive où la forêt devient votre matière première.

Découvrez l’univers de la macération artisanale et apprenez à transformer fruits, fleurs et plantes forestières en une véritable liqueur.

Créez votre propre liqueur forestière:

Une expérience immersive où la forêt devient votre matière première.

Découvrez l’univers de la macération artisanale et apprenez à transformer fruits, fleurs et plantes forestières en une véritable liqueur.

Guidé pas à pas, vous apprendrez à comprendre les bases de l’extraction alcoolique, à travailler les équilibres entre alcool, sucre et arômes, et à créer une recette unique selon votre sensibilité. 80 .

Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lordesbois.fr

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English :

Create your own forest liqueur:

An immersive experience where the forest becomes your raw material.

Discover the world of artisanal maceration and learn how to transform forest fruits, flowers and plants into a real liqueur.

L’événement Fabrication de liqueur artisanale Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire