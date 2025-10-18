Fabrication de pain Ferme du haut de Bréville Bréville-les-Monts

Fabrication de pain Ferme du haut de Bréville Bréville-les-Monts samedi 18 octobre 2025.

Fabrication de pain

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts Calvados

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-11-15 13:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-15

Envie de découvrir un savoir-faire artisanal ? Apprenez à façonner et cuire votre propre pain dans un four à bois du XVIIIe siècle. N’oubliez pas votre farine et vos ingrédients favoris !

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 37 57 86 40

English : Fabrication de pain

Want to discover an artisanal know-how? Learn how to shape and bake your own bread in an 18th century wood-fired oven. Don’t forget your flour and your favorite ingredients!

German : Fabrication de pain

Haben Sie Lust, ein handwerkliches Können zu entdecken? Lernen Sie, Ihr eigenes Brot in einem Holzofen aus dem 18. Jahrhundert zu formen und zu backen. Vergessen Sie Ihr Mehl und Ihre Lieblingszutaten nicht!

Italiano :

Volete scoprire un mestiere tradizionale? Imparate a modellare e cuocere il vostro pane in un forno a legna del XVIII secolo. Non dimenticate la farina e i vostri ingredienti preferiti!

Espanol :

¿Le gustaría descubrir un oficio tradicional? Aprenda a dar forma y hornear su propio pan en un horno de leña del siglo XVIII. No olvides la harina y tus ingredientes favoritos

