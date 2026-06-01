fabrication huiles de noix et noisettes, le moulin des bords de l’Ain, Neuville-sur-Ain

fabrication huiles de noix et noisettes 19 et 20 septembre le moulin des bords de l’Ain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

posé sur la rive droite de l’Ain le moulin de Neuville sur Ain continue à fabriquer de l’huile de noix,noisettes.

Construit en 1771 le moulin n’a jamais cessé de fonctionner.

le moulin des bords de l’Ain 73 rue du docteur hubert Neuville-sur-Ain 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0623196221 Situé au centre du village de Neuville sur Ain entre les maisons classées, un moulin qui possède encore sa meule de pierre, entraînée autrefois par l’énergie de la rivière.

posé sur la rive droite de l’Ain le moulin de Neuville sur Ain continue à fabriquer de l’huile de noix,noisettes.

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