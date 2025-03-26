Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FABRICE EBOUE – ZENITH DE CAEN Caen vendredi 6 mars 2026.

CHEYENNE PRODUCTIONS ET CHEZ FELIX, présentent FABRICE ÉBOUÉ NOUVEAU SPECTACLEFolies Bergère (Paris) à partir du 8 janvier 2026 En tournée Zénith à partir du 30 janvier 2026Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un Nouveau Spectacle!

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14