Fabrik’ à jeux La Fabrik Lesneven

Lesneven

Fabrik’ à jeux

La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir notre sélection de jeux de société autour d’une soirée conviviale, en famille ou entre amis, à la Fabrik ! .

La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English : Fabrik’ à jeux

L’événement Fabrik’ à jeux Lesneven a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne