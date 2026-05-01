Fabrik’ à jeux La Fabrik Lesneven
Fabrik’ à jeux La Fabrik Lesneven vendredi 22 mai 2026.
Lesneven
Fabrik’ à jeux
La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir notre sélection de jeux de société autour d’une soirée conviviale, en famille ou entre amis, à la Fabrik ! .
La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne
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English : Fabrik’ à jeux
L’événement Fabrik’ à jeux Lesneven a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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