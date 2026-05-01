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Fabrik’ à jeux La Fabrik Lesneven

Fabrik’ à jeux La Fabrik Lesneven vendredi 22 mai 2026.

Lieu : La Fabrik

Adresse : 17 rue Alsace Lorraine

Ville : 29260 Lesneven

Département : Finistère

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lesneven

Fabrik’ à jeux

La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Venez découvrir notre sélection de jeux de société autour d’une soirée conviviale, en famille ou entre amis, à la Fabrik !   .

La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne  

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English : Fabrik’ à jeux

L’événement Fabrik’ à jeux Lesneven a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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