Fabrique ton fuseau de lavande, Bibliothèque du Centre – Wasquehal, Wasquehal

Informations pratiques

Fabrique ton fuseau de lavande Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque du Centre – Wasquehal Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Bibliothèque du Centre – Wasquehal 4 rue Pasteur 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir l’art de confectionner un joli fuseau de lavande, à partir de brins fraîchement récoltés et repartir avec votre propre création !