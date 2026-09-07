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Fabrique ton fuseau de lavande, Bibliothèque du Centre – Wasquehal, Wasquehal

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque du Centre - Wasquehal · Wasquehal

Fabrique ton fuseau de lavande, Bibliothèque du Centre – Wasquehal, Wasquehal

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Centre - Wasquehal
Adresse
4 rue Pasteur 59290 Wasquehal
Ville
59290 Wasquehal
Département
Nord
Tarif
Entrée libre et gratuite

Fabrique ton fuseau de lavande Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque du Centre – Wasquehal Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Bibliothèque du Centre – Wasquehal 4 rue Pasteur 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir l’art de confectionner un joli fuseau de lavande, à partir de brins fraîchement récoltés et repartir avec votre propre création !

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