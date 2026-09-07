AGENDA · Wasquehal
Fabrique ton fuseau de lavande, Bibliothèque du Centre – Wasquehal, Wasquehal
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque du Centre - Wasquehal · Wasquehal
Informations pratiques
Fabrique ton fuseau de lavande Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque du Centre – Wasquehal Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Bibliothèque du Centre – Wasquehal 4 rue Pasteur 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir l’art de confectionner un joli fuseau de lavande, à partir de brins fraîchement récoltés et repartir avec votre propre création !
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